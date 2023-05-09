Di seguito il comunicato:

Sabato 13 Maggio 2023 , alle ore 9, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Laporta/Falcone-Borsellino di Galatina e il Club per l’Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina – nell’ambito del progetto “Legno di Ulivo”, ammesso a finanziamento dal gruppo di lavoro di istruttoria e valutazione appositamente costituito da parte della Regione Puglia (Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0”) – organizzano un convegno dal titolo “LEGNO DI ULIVO” PAESAGGIO, RINASCITA e RESILIENZA.

Finalità del convegno è occuparsi della ricostituzione del paesaggio degli ulivi nel Salento dopo gli anni di crisi legati al marasma “xylella”, attraverso l’arte vista come strumento per ispirare e propiziare il ritorno a verdeggiare, fiorire e produrre dell’agroforesta degli ulivi salentini. Sebbene vecchi tronchi, annosi, siano stati disseccati dal codiro offrendo così la materia prima a tanti artigiani e artisti del legno, dall’altro le loro radici non hanno mai cessato di vivere. E stanno tornando un po’ ovunque a donare nuovi virgulti dalle chiome argentee e produttive laddove non si è eradicato. Inoltre, il convegno si svolge proprio nel mese di maggio, quello della fioritura degli ulivi (la cosiddetta “antrata”, come è chiamata in dialetto locale), promessa di future cascate di oro liquido, l’olio d’oliva, nei trappeti salentini. Il ritorno degli ulivi, con occhi di riguardo per il recupero di vecchie cultivar, diventa il fulcro per un’azione di rinaturalizzazione a 360 gradi del territorio che da un lato preserva la biodiversità presente, fatta anche di specie e varietà esotiche e domestiche, dall’altro si propone di incrementare ulteriormente tale ricchezza di biodiversità reintroducendo-ripopolando con quelle specie scomparse nel corso dei decenni e dei secoli a causa di una disattenta eccessiva antropizzazione, per un rapporto di osmosi tra dimensione bucolica rurale e dimensione selvatica (wilderness).

Nel corso del convegno saranno presentate le azioni che saranno svolte dagli artisti del legno , nell’ambito del progetto “Legno d’Ulivo-Basiliche degli Ulivi”, i quali si cimenteranno con le loro personali idee nella traduzione in forme artistiche di tutti questi concetti volti ad una nuova “primavera” per il territorio, per la sua economia, l’ecosostenibilità e non ultimo la bellezza del paesaggio che è il libro aperto al cielo della nostra memoria nonché la scenografia delle nostre esistenze.

Ad intervenire nel corso del convegno di Galatina (Le) del 13 maggio 2023 saranno: per i saluti iniziali FABIO VERGINE, Sindaco di Galatina, SEBASTIANO LEO Assessore Regionale Formazione e Lavoro, ANNA GRAZIA MARASCHIO Assessore Regionale Ambiente e Paesaggio, STEFANO MINERVA Presidente Provincia di Lecce, VINCENZO MELILLI Dirigente UST Lecce.

Per la PRESENTAZIONE del PROGETTO: ANDREA VALERINI Dirigente IISS Laporta Falcone Borsellino, SALVATORE COLUCCIA Presidente Club per l’UNESCO di Galatina, GIANCARLO COSTA CESARI Presidente ARCI Biblioteca di Sarajevo Maglie.

Altri INTERVENTI:

EDOARDO WINSPEARE Regista Sceneggiatore, ANGELO DELLE DONNE Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia, MARZIA VERGINE Docente di Patologia vegetale Unisalento, TERESA GUALTIERI presidente FICLU, FRANCESCA REGORDA Fondazione Giuliano Mauri, FEDERICO STEFANI Responsabile Progetto VAIA, ULDERICO TRAMACERE Artista Visivo, BIAGIO PANICO Artigiano del Legno

INCURSIONI ARTISTICHE a cura di DANIELA TAMBORINO (Voce recitante),

Duo “Ackein ANGELO URSO (Contrabbasso) e ANTONIO COTARDO (Flauto).

INTRODUCE e MODERA: M. DOMENICA MUCI Docente, Formatrice

L’evento è promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Laporta/Falcone-Borsellino di Galatina (Le) e dal Club per l’Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina insieme ad Arci-BIBLIOTECA di Sarajevo di Maglie (Le), Comune di Leverano, le associazioni SudEst – Manifatture Knos, Abitare i Paduli, Wwf Salento, associazione Comunità Emmanuel, Confartigianato Imprese Lecce, progetto Legno Vaia, gli istituti scolastici Don Tonino Bello di Tricase, Lanoce di Maglie, Le Fattizze, Gabriele Provenzano (artista visivo) e aziende artigianali locali (Legno di Puglia, ebanisteria Arnaldo Stifani, artista Salvatore Rizzello), Massimo Donati (Agronomo-progettista-direttore lavori “Basiliche degli Ulivi” ) Angelo Urso (musicista, compositore e responsabile della sonorizzazione delle “Basiliche degli Ulivi”).

(foto di Giovanni Enriquez: uliveto di Botrugno)