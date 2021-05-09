Di seguito il comunicato:



Grazie all’interposizione dell’illustre Filippo Lisi , socio

benemerito della AIOC (Associazione Insigniti Onorificenze

Cavalleresche) viene costituita una nuova sezione Radici Italiane con

sede in Bari (Puglia), dell’associazione Insigniti Onorificenze

Cavalleresche, che rispetta le norme statutarie di costituzione delle

nuove delegazioni.

Con la costituzione delle sezione viene nominato Delegato Presidente

della Delegazione Radici Italiane il Cav.Uff.Dott. Antonio Peragine ;

mentre segretario generale tesoriere sarà lo stesso Filippo Lisi che

entrano in carica immediatamente ed avranno la durata naturale del

mandato sono al rinnovo del consiglio Direttivo internazionale.

Il presidente internazionale S.A.S.,il principe marchese Don Maurizio

Gonzaga del Vodice di Vescovato e il Presidente AIOC Pier Felice degli

Uberti hanno dimostrato ai nuovi eletti stima, fiducia e gioia per

l’assunzione del novello incarico .

Il nostro obiettivo è la reciproca conoscenza degli insigniti della

Repubblica Italiana per promuovere la cultura della solidarietà, della

cooperazione, dell’assistenza e della libera informazione e della

formazione. E ‘necessario creare rete per promuovere la nostra storia,

i nostri valori, le nostre idee, la difesa dell’Italia nel Mondo.

Coloro che si identificano in questi principi e intendono dare un

contributo per la crescita associativa sono i benvenuti.

Sarà nostra cura dare ogni informazione utile per promuovere gli

insigniti dell’Onorificenza dello Stato.

I cavalieri che si identificano con gli scopi dell’Aic ‘Radici

Italiane’, possono rivolgersi a per ogni informazione a:

info.radicitaliane@libero.it