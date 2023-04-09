Di seguito il comunicato:



Riaperto a Pasqua lo Chalet/Ristorante Mako a Porto Sant’Elpidio, proponendo una cucina ricercata, fantasiosa con una variante particolare: “Il menù lunare”, un menù giornaliero dove l’accostamento dei cibi viene preparato seguendo i dettami della luna, un modo sano di alimentarsi e curare l’organismo malato.

Il Mako sarà il primo ristorante al mondo che segue i ritmi della Luna nell’alimentazione, in connessione con la cromoterapia e la ginnastica.

L’idea nasce per l’incontro con alcuni imprenditori milanesi e Nicola Convertino, personaggio conosciuto per la sua attività nel mondo dello show business ma anche grande studioso e cultore dello studio della Luna in rapporto con tutte le attività dell’uomo, oltre che studioso delle scienze alternative, l’alchimia, l’esoterismo e l’archeologia fantastica.

Lui stesso ci presenta la “mission” del Ristorante dove si mangia la cucina mediterranea naturale,a chilometro zero, che strizza l’occhio alla cura del corpo e dello spirito: “Sono anni che studio la luna e le correlazioni tra essa e il funzionamento del nostro organismo, e ogni giorno scopro la semplicità della natura che già i nostri avi avevano capito.

Noi siamo parte di un ingranaggio che modula la vita nell’universo e non un elemento a se stante, facciamo parte del creato e seguendo le leggi della natura viviamo bene e potremo non aver bisogno di nulla se non del cibo che la natura stessa ci mette a disposizione.

Ma l’essere umano ha sempre voluto interferire con la “magia” che regola il mondo, ha sempre sognato di sostituirsi al “creatore”, vuole a tutti i costi manipolare la natura cercando di asservirla alle nuove esigenze del “progresso”, ha deciso di essere l’unico essere padrone di questo pianeta a discapito della libertà di tutti gli altri esseri viventi che lo popolano, e accecato dalla cupidigia e dall’ingannevole successo che in questi secoli ha avuto su tutti, ha voluto sfidare la Fisica, la Matematica, la Geologia, manipolando tutto ciò che era possibile.

Ma siamo alla resa dei conti; il pianeta terra sta collassando e di pari passo la medicina ci sta sempre più allontanando dai dettami della Madre Terra.

Siamo attaccati su due fronti: da una parte il Pianeta ci rimanda indietro tutti i veleni che in questi secoli gli abbiamo propinato e dall’altra i nostri organismi si ammalano per le medicine che ci propina la scienza medica e per le cattive abitudini che i Media corrotti ci divulgano quotidianamente.

Siamo ad un bivio in cui dobbiamo scegliere quale strada prendere; quella di questo finto progresso o quella che hanno percorso i nostri trisavoli.

Io personalmente studiando il passato e vivendo il presente sono arrivato a delle facili conclusioni che mi portano a vivere, nel futuro, una vita in armonia con la luna e con la natura che ne segue i dettami.

Nei libri in cui parlo di questi percorsi non dimentico mai di dare alcuni consigli: In primis dico che seguire pedissequamente al 100% tutto ciò che scrivo e spesso difficile e laborioso, in special modo per coloro che fanno un lavoro dinamico che li porta spesso fuori di casa, poi le cose vanno fatte in totale assenza di stress, altrimenti ne consegue un effetto contrario, quindi tutto va bene se fatto con tranquillità, senza voler tutto subito, sono stato sempre contrario alle tabelle dei nutrizionisti, le ho viste sempre come un compito da fare a casa di cui non avevo nessuna voglia, ciò ci porta a uno stress mentale pari al danno che si potrebbe avere ingerendo del cibo altamente ingrassante”.

Naturalmente il Ristorante Mako sarà anche lo scenario di spettacoli musicali, intrattenimento, ospiterà personaggi famosi dello Show Business, dello sport e sarà anche una vetrina musicale per i giovani talenti, infatti nell’arco di tutta l’estate sarà ci saranno le selezioni del “Sanremo Music Awards” con la possibilità di accedere alle finali nazionali e per la partecipazione alle tappe internazionali.