Di Tony Maselli:

Nel campionato di calcio di serie A è una giornata praticamente di spareggi salvezza. Fra essi Lecce-Verona alle 12,30.

Difficile trasferta per il Bari: a Venezia (ore 16,15) in casa di una candidata fra le più autorevoli per la promozione in serie A.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Brindisi-Giugliano (ore 14); Audace Cerignola-Monopoli, Sorrento-Foggia, Virtus Francavilla Fontana-Avellino (ore 20,45).

Serie D girone H: tra le gare odierne Palmese-Barletta, Rotonda-Città di Gallipoli (ore 14,30); Casarano-Città di Fasano, Gravina in Puglia-Santa Maria-Cilento, Manfredonia-Bitonto, Team Altamura-Angri (ore 15); Nardò-Martina (ore 15,30); Fidelis Andria-Paganese (ore 16).

Basket maschile serie A: nove giornate al termine della regular season del campionato di pallacanestro. Tra le partite in programma oggi Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi, con i pugliesi ultimi a quota 10 punti ma che rispetto alla prima fase di campionato hanno maggiori possibilità di salvarsi.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Partita la stagione agonistica 2024 della classe giovanile FIV Open Skiff con la 1^ tappa del Circuito nazionale. Ancora una volta Taranto si sta dimostrando una località ideale per regatare in questa stagione, tanto che nelle prime due giornate delle tre in programma, sono state disputate ben 9 prove. Venerdì splendida giornata di sole, che ha offerto uno spettacolo unico già nel momento in cui le barche hanno issato le vele a terra, nella base della Lega Navale di Taranto, circolo organizzatore in collaborazione con la sezione velica della Marina Militare e naturalmente Federazione Italiana Vela.

Colori tersi, acqua cristallina e a terra calma apparente, almeno fino all’issata della bandiera Delta, segnale per tutti i regatanti dell’uscita in acqua: a quel punto le barche ordinatamente hanno lasciato la banchina della Lega Navale, per portarsi sul campo di regata posto poco fuori, tra la città vecchia e il lungomare della città pugliese. Centodieci i timonieri suddivisi nelle due categorie under 12 e under 16, quest’ultima novità 2024: una trentina presenti tra i più giovani e oltre 80 negli under 16, con atleti provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia e Sardegna, passando per Toscana, Marche Emilia Romagna, Lazio, Campania e naturalmente Puglia, presente con un nutrito numero di timonieri. Colori tersi, acqua cristallina e a terra calma apparente, almeno fino all’issata della bandiera Delta, segnale per tutti i regatanti dell’uscita in acqua: a quel punto le barche ordinatamente hanno lasciato la banchina della Lega Navale, per portarsi sul campo di regata posto poco fuori, tra la città vecchia e il lungomare della città pugliese. Centodieci i timonieri suddivisi nelle due categorie under 12 e under 16, quest’ultima novità 2024: una trentina presenti tra i più giovani e oltre 80 negli under 16, con atleti provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia e Sardegna, passando per Toscana, Marche Emilia Romagna, Lazio, Campania e naturalmente Puglia, presente con un nutrito numero di timonieri.

Venerdì bellissima giornata di sole e un discreto vento che è oscillato tra i 6 e i 10 nodi: quattro le prove disputate nelle possibili 5 ore di attività, tempo massimo per regolamento. Sabato fortunatamente la pioggia è scesa solo la notte, regalando un’altra giornata di bel vento, che seppur oscillante ha tenuto fino al tardo pomeriggio con un tempo tutto sommato discreto. Il Comitato di Regata, presieduto da Franco Pagliarani, ha sfruttato tutto il tempo disponibile per regatare tanto che è riuscito a portare a termine ulteriori cinque regate, per entrambe le categorie.