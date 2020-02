Il 6 febbraio 2018 “Non mi avete fatto niente” vinse il festival di Sanremo. Portata al successo dal duo Ermal Meta-Fabrizio Moro. Il primo, barese di adozione, giunto in Puglia come decine di migliaia di migranti albanesi, bambino, una trentina di anni fa. I diritti di “Non mi avete fatto niente” hanno fruttato parecchio ai due cantanti che ne hanno fatto, in questo tempo, una cospicua iniziativa di solidarietà. Qualche mese dopo la vita Sanremo, Ermal Meta scrisse: “Non sapevamo bene cosa fare o come usare questa canzone per fare qualcosa di concreto, ma dopo il Festival ci siamo confrontati e guardandoci negli occhi ci siamo detti che questa canzone non parla della nostra storia personale e che la cosa giusta da fare era donare i proventi dei nostri diritti d’autore affinché potessero servire ad aiutare chi ne ha davvero bisogno“. Dichiarazione riportata da tvxap.kataweb.it che ha diffuso la notizia.

Ora, passati due anni, si è a conoscenza del fatto che con quei soldi messi a disposizione di Emergency sono stati realizzati dodicimila interventi chirurgici,,altrimenti impossibili.