Di seguito il comunicato:

Sabato 6 gennaio, alla presenza di una simpaticissima Befana intervenuta “personalmente…” anche il Club “Aste e Bilancieri” Automotoclub Città di Bitonto/BA, come tantissimi altri Club Federati ASI su tutto il territorio nazionale, ha raccolto e distribuito per la Casa Accoglienza dei bisognosi della propria Città, beni di prima necessità: dai generi di tipo alimentare, ad altri beni essenziali, non trascurando per i più piccini, nemmeno importanti ed apprezzabili “giocattoli” come biciclettine, piste di macchinine e tanti altri ancora…

Numerosa la partecipazione dei Soci che hanno presenziato con circa una 60ina di auto storiche di moltissime Marche: Alfa Romeo, Fiat, Mercedes, Volkswagen, Lancia, Mini e BMW.

Il Presidente della Onlus dei S.S. Medici Dott. Giovanni Vacca ha presenziato col Presidente Greco alla diretta nazionale On-Line dell’ASI, ringraziando tutti per il nobile gesto di grande solidarietà, mentre il Vice Parroco Don Tommaso procedeva alla “benedizione” delle storiche, degli equipaggi e degli intervenuti tutti.

Tutti i partecipanti, conclusa la Cerimonia, si trasferivano presso la Basilica del “Beato Giacomo” della vicina città di Bitetto, dove visitata l’antica struttura con i Presepi artigianali locali, potevano assistere al tradizionale e pittoresco “corteo storico” dei Re Magi.

La giornata si concludeva presso l’accogliente Agriturismo ‘Fasano’ di Cassano Murge, dove la pioggia nel frattempo sopraggiunta, non riusciva ad intaccare minimamente lo spirito di grande convivialità e di serena compagnia che ha accomunato tutti i presenti; salutati in fine dal Presidente Leonardo Greco che rimandava tutti al prossimo evento in programma, previsto per il 17 Marzo: “Tutti in Pista….vietato ai minori di 100cv”.

