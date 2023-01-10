rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia, la prima neve di questo inverno: subappennino dauno Domani ancora allerta per vento fino a burrasca

10 Gennaio 2023
Screenshot 20230110 105220

L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e fa riferimento a Faeto. Il subappennino dauno, nel foggiano dunque, è teatro stamattina della prima nevicata di quest’inverno in Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono “venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20230109 135036

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione