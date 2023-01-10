L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e fa riferimento a Faeto. Il subappennino dauno, nel foggiano dunque, è teatro stamattina della prima nevicata di quest’inverno in Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono “venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.