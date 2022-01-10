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Puglia, maltempo: allerta per neve in collina, temporali, vento fino a burrasca forte e forti mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

10 Gennaio 2022
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Nevica sulle località del subappennino dauno.

“Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Puglia centrale.”

Anche “nevicate: mediamente sopra i 400-700 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti: da forti a burrasxa settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte sulle zone costiere, forti mareggiate lungo le coste esposte.”

Messaggi di allerta (con schemi) diffusi dal dipartimento della protezione civile della Puglia. Validità fino alle 20.

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