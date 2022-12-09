Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:



Massima solidarietà e vicinanza, umana e professionale, alle due infermiere aggredite in un reparto di degenza dell’Ospedale di Putignano. La Direzione strategica della ASL Bari è al fianco delle dipendenti aggredite fisicamente e verbalmente sul posto di lavoro nei giorni scorsi, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere richiedendo a parenti di una degente il rispetto di alcune basilari regole di accesso nella struttura ospedaliera, peraltro poste a tutela dei degenti stessi e dell’ordinato e sicuro svolgimento delle attività di assistenza.

Un grave episodio, per il quale le dirette interessate sporgeranno denuncia all’Autorità di competenza e su cui la direzione della ASL Bari, oltre a ribadire la ferma condanna e la volontà di supporto legale, esprime vicinanza a tutti i dipendenti ed è determinata a percorrere ogni possibile opzione e tutela legale.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“Basta con le violenze contro medici e operatori sanitari! L’ennesimo episodio avvenuto nell’ospedale di Putignano ai danni di due infermiere in servizio nel reparto di Geriatria, é da condannare e punire severamente. Alle due operatrici sanitarie, aggredite con calci e pugni dai parenti di un degente solo per aver ricordato le regole di accesso al reparto, va la nostra più totale solidarietá, ai dirigenti sanitari rivolgiamo un appello a denunciare gli autori del vile gesto alla Forze dell’ordine non solo per l’aggressione, ma anche per interruzione di pubblico servizio”. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese.