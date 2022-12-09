Il coordinamento delle associazioni di volontariato di Martina Franca organizza ogni anno il premio generosità. Vari riconoscimenti vengono assegnati a persone distintesi in questo senso.

Uno fra i riconoscimenti, nella cerimonia del 17 dicembre, andrà ad una nostra collaboratrice. Non perché ci dia una mano (e questa è già una manifestazione di generosita) ma per le sue iniziative in ambito sociale in questi mesi. Evelina Romanelli è impegnata con l’Anteas e, oltre a ciò, ha dato un impulso importante alla sostituzione della croce del monumento di Cristo Redentore, unico nella Puglia così come ce n’è uno in ogni regione, realizzati per il Giubileo del 1900.