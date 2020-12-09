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Puglia, undici centri per lo stoccaggio dei vaccini anticovid Necessità di conservazione a temperature bassissime

9 Dicembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Undici centri di stoccaggio del vaccino anti Covid individuati in tutta la Puglia, per distribuire da un minimo di 45 a un massimo di 100mila dosi già a partire dal mese prossimo. Questa la prospettiva. Si tratta, come noto, del vaccino Pfizer, che deve essere conservato a temperature bassissime e quindi necessita di frigoriferi speciali. L’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, a Piazzapulita, lo scorso 26 novembre, aveva evidenziato che la Regione era pronta: «Abbiamo risposto ai quesiti di Arcuri (il commissario nominato dal governo Conte ndc), inviando le informazioni richieste sulla disponibilità di frigoriferi di stoccaggio in grado di assicurare temperature di -70, -80 gradi e sui luoghi in cui possono essere distribuiti- assicurò l’epidemiologo ai microfoni della trasmissione condotta da Corrado Formigli-. E abbiamo fornito i numeri sulla popolazione target».

(immagine: tratta da video Pfizer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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