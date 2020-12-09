Di Francesco Santoro:



Si attenua la pressione sugli ospedali della Puglia. A sottolinearlo sono i dati forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che certifica la diminuzione della percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva. Dal 50 per cento del 4 dicembre al 43 per cento di eri: sette punti in meno in quattro giorni. Per trovare un dato migliore bisogna tornare al lontano 23 novembre (42 per cento). Segno evidente di un netto quanto auspicato miglioramento dopo la paura dei giorni scorsi. Si appiattisce la curva sul grafico che rappresenta l’andamento dei ricoveri degli ammalati che hanno contratto il Coronavirus nella cosiddetta area non critica dei nosocomi pugliesi rispetto ai posti letto disponibili. La percentuale è ferma al 47 per cento da tre giorni dopo aver toccato punte del 50 per cento il 27, 28 e 30 novembre.