Giurdignano, Melendugno, Celle San Vito, Panni. Non solo i piccoli Comuni hanno fatto registrare alti, o altissimi, incrementi di mortalità nel periodo della pandemia rispetto al quinquennio precedente. Ad esempio, Canosa di Puglia. Dati Istat, mappa del giornale Il Post consultabile qui. Ci sono tutti i Comuni italiani compresi, ovviamente, i 257 della Puglia. Consultabdo la mappa interattiva si può avere la situazione di ogni Comune, secondo l’elenco riportato con la suddivisione fra regioni e province.