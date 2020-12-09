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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Corona virus: mortalità quasi raddoppiata a Giurdignano ELENCO COMUNI PUGLIA Il Post, mappa realizzata su dati Istat: periodo gennaio-settembre 2020 rispetto alla media dei cinque anni precedenti

9 Dicembre 2020
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Giurdignano, Melendugno, Celle San Vito, Panni. Non solo i piccoli Comuni hanno fatto registrare alti, o altissimi, incrementi di mortalità nel periodo della pandemia rispetto al quinquennio precedente. Ad esempio, Canosa di Puglia. Dati Istat, mappa del giornale Il Post consultabile qui. Ci sono tutti i Comuni italiani compresi, ovviamente, i 257 della Puglia. Consultabdo la mappa interattiva si può avere la situazione di ogni Comune, secondo l’elenco riportato con la suddivisione fra regioni e province.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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