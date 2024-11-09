Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

In occasione della tradizionale Fiera di San Martino, lunedì 11 novembre, l’Unità Organizzativa Polizia Locale con Ordinanza n.623 del 06/11/2024, ha predisposto una serie di misure per la viabilità che prevedono:

1. dalle ore 04:00 alle ore 21:00 e, comunque, fino a cessata esigenza, sarà vietato il transito veicolare di tutti i mezzi in ambo i sensi di marcia ed è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati , nelle seguenti strade e piazze:

§ Corso Italia (da Piazza XX Settembre a Via Paisiello);

§ Via Valle D’Itria (da Via D’annunzio a Piazza XX Settembre ad eccezione dei veicoli della Croce Rossa);

§ Piazza XX Settembre;

§ Via Paisiello (tra Corso Italia e Via Recupero);

§ Piazza F. D’Angiò e Area di parcheggio antistante Centro Servizi;

§ Via P. Del Tocco (da Piazza D’Angiò a Via Dello Stadio);

§ Via F.lli Caramia;

§ Via Scialpi;

§ Piazza Vittorio Veneto;

§ Via Diaz (da Piazza Vittorio Veneto a Via Paolo Motolese);

§ Via Francesco Albanese (da Piazza Crispi a Via Montegrappa);

§ Piazza F.sco Crispi;

§ Via Antonio Bruni (da Via F. Filzi a Via Recupero);

§ Corso Messapia (da Via Enrico Toti a Via Antonio Bruni);

§ Via G. di Giuseppe;

§ Viale Carella (da Via della Sanità a Via Recupero);

§ Via G. Recupero;

§ Via L. Marinosci (da Corso Messapia a Piazza F. D’Angiò);

§ Via Serranuda (da Piazza F. D’Angiò a Corso Messapia);

§ Via S. Eligio (Da Via Serranuda a Via S. Orimini ad eccezione dei veicoli della Croce Rossa;)

§ Via S. Orimini (da Via F.lli Caramia a Corso Messapia);

§ Via A. Micoli;

§ Via D. Raggi;

§ Via Oberdan;

§ Via Bainsizza;

§ Via V. Bascio;

§ Via F. Filzi;

§ Via Giuseppe Grassi;

2. dalle ore 04:00 alle ore 21:00 e, comunque, fino a cessata esigenza, è istituito il senso unico di marcia in Corso Italia, nel tratto di strada compreso tra Via Paisiello e Via Diaz con direzione Via Taranto;

3. dalle ore 04:00 alle ore 21:00 e, comunque, fino a cessata esigenza, la deroga della circolazione nella Zona a Traffico Limitato e nell’Area Pedonale Urbana, esclusivamente con accesso dai varchi collocati rispettivamente in Piazza Roma intersezione via Bellini ed in Piazza XX Settembre, ai veicoli degli operatori commerciali assegnatari dei posteggi in Piazza XX Settembre;

4. dalle ore 08:00 alle ore 21:00 e, comunque, fino a cessata esigenza, sono istituiti degli stalli di sosta per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno, nelle seguenti strade:

§ Via Montegrappa nel tratto di strada compreso tra Via P. Nardelli e Via P. Gaona, sul lato sx della strada con direzione Viale Carella;

§ Via dello Stadio dal civ.11/A al civ. 7;

§ Via Serranuda dal civ. 31 al civ. 35;

5. la deviazione del traffico di transito per il centro urbano, come da segnaletica mobile provvisoria posta in loco, avverrà secondo il seguente itinerario:

§ i veicoli provenienti da Taranto e diretti a Bari, Brindisi e Lecce, seguiranno per Via Leone XIII, Via Toniolo, Via della Sanità, Via M. D’Enghien, Via del Tocco, Via A. De Gasperi e Via Locorotondo;

§ i veicoli provenienti da Bari, Brindisi e Lecce, seguiranno per Via A. De Gasperi, Via del Tocco, Via dello Stadio, Via Toniolo, Via Leone XIII e Via Taranto;

6. in caso di necessità, dovuta alla potenziale e notevole affluenza di visitatori e avventori, in corso Italia sarà vietato il transito veicolare, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Corso dei Mille e Via Paisiello.

Si precisa, che l’accesso all’area fieristica è consentito ai soli titolari di autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica – “Fiera di San Martino del 11 novembre 2024” non prima delle ore 05:30 , per consentire agli Organi preposti alla vigilanza, di procedere alla rimozione di eventuali veicoli in sosta irregolare e alla messa in sicurezza dell’intera area fieristica, con la collocazione di tutta la segnaletica necessaria.

Non sarà consentito l’accesso di operatori commerciali sprovvisti di apposita autorizzazione.