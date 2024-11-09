Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A Lecce parte alle ore 10 di sabato 9 novembre, Agrogepaciok, la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage, riconosciuta Fiera a carattere Internazionale dalla Regione Puglia e certificata da ISFCERT. Fino a mercoledì 13 novembre al Centro Fiere di piazza Palio, saranno cinque giornate per professionisti del settore, per conoscere le ultime tendenze, dalle materie prime fino ad attrezzature e accessori, testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.

Orari apertura dalle 10 alle 19 (mercoledì 13 novembre chiusura ore 18). Domani, inoltre, alle ore 17 è previsto il consueto taglio del nastro con i rappresentanti istituzionali.

L’evento ideato e realizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, alla sua 19ª edizione, ha scelto l’intelligenza artigianale come concetto slogan di quest’anno, con la volontà di esaltare proprio le potenzialità che l’intelligenza artificiale può mettere al servizio della manualità, della creatività e delle competenze dei nostri inimitabili artigiani.

Nel programma 2024 spicca la presenza di tre grandi ospiti: lo chef stellato campano Davide Guidara, new entry nell’Olimpo dell’alta ristorazione e della grande cucina italiana del futuro, e i pluripremiati Giuseppe Amato, tra i migliori pasticceri a livello internazionale, e Luciano Sorbillo, maestro della pizza napoletana riconosciuto nel mondo.

Anche quest’anno oltre 400 i marchi presenti, che attirano puntualmente operatori, buyer e addetti ai lavori da tutta Italia e non solo.

Immancabili, poi, i concorsi, che caratterizzano fin dalle origini il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare di scena nel capoluogo salentino:

– “Dolci Talenti” (12° edizione), rivolto a studenti iscritti agli ultimi due anni degli istituti professionali e pasticceri under 25

– “Olimpiadi del Gelato Mediterraneo” (9° edizione), quest’anno sul tema “Il gelato dolce e salato”

– “PizzAgrogepaciok” (4° edizione), sfida sulla preparazione della pizza tonda contemporanea

– “Dolci Tradizioni – Andrea Ascalone” (9° edizione), per premiare il pasticciere che dimostrerà la miglior capacità di portare avanti la tradizione dolciaria salentina, preparando il miglior pasticciotto di Agrogepaciok 2024

Accanto all’area espositiva di 10mila metri quadri, Agrogepaciok propone sempre un ricco programma di laboratori in diretta, showcooking, contest, momenti di formazione professionali, incontri e attività, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale dell’evento. Si svolgono nei quattro FORUM in cui è suddivisa la fiera: il Forum Cucina (a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce), il Forum Pasticceria (a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce), il Forum Pizzeria (a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce) e il Forum Panificazione (coordinamento a cura del maestro Matteo Toma).

Anche quest’anno, inoltre, Agrogepaciok ospita la Specialty Coffee Association (SCA), un’organizzazione associativa no-profit che rappresenta migliaia di professionisti del caffè, dai produttori ai baristi, in tutto il mondo. Tra il 9 e il 12 novembre si terranno in fiera per la prima volta le gare di cinque discipline ufficiali del circuito SCA Italy. I vincitori di queste competizioni conquisteranno un posto per le finali nazionali che si terranno al SIGEP di gennaio 2025.

Agrogepaciok è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, CNA Lecce, UnionAlimentari – Confapi, Coldiretti Sede di Lecce, Confagricoltura Lecce, Federaziende, Claai Lecce, ConfimpreseSalento, Cia Puglia Area Salento, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Provincia di Lecce e Comune di Lecce, con il sostegno della Regione Puglia.

L’evento è cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Puglia Promozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.

Si realizza con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce.

Media partner, anche quest’anno, è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978, e TuttoGelato, il magazine speciale dedicato al mondo della gelateria, firmato dalla redazione di “Pasticceria Internazionale”.

Rinnovata anche la preziosa collaborazione di Agrogepaciok con gli istituti alberghieri del territorio, grazie alla quale gli studenti hanno la possibilità di essere impegnati in stage formativi all’interno del Salone. Quest’anno saranno presenti gli allievi degli IISS “Presta-Columella” di Lecce e Cnipa Puglia.

Charity Partner di Agrogepaciok 2024 è Fondazione Umberto Veronesi. Sarà presente con uno stand gestito dalla Delegazione di Lecce della Fondazione. L’intero ricavato dalla vendita dei prodotti proposti allo stand, gentilmente donati dalla Pasticceria “Mille Voglie” e dalla Cioccolateria Maglio, contribuirà a finanziare un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

Orari apertura Agrogepaciok: dalle ore 10 alle ore 19 (mercoledì 13 novembre chiusura ore 18).

Dettagli e aggiornamenti, con il programma specifico di ogni giornata, su www.agrogepaciok.it e sulle pagine social di Agrogepaciok.

Info al numero 0832 457864 e info@agenziaeventi.com.