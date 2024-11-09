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Lecce: esonerato l’allenatore Luca Gotti

9 Novembre 2024
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”L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”. Con questo comunicato stampa la società del presidente Saverio Sticchi Damiani ha posto fine al rapporto con l’allenatore veneto arrivato sulla pancina guallorossa nel finale della passata stagione e che ha portato la squadra salentina alla salvezza dopo l’esonero di D’Aversa, guardacaso incrociato ieri sera nel deludente pareggio casalingo contro l’Empoli.

Il club, anche dopo la contestazione di ieri da parte della Curva Nord, ha preso la decisione di esonerare adesso il tecnico per approfittare della sosta che il campionato di Serie A osserverà nel prossimo weekend. Un lasso di tempo utile per trovare il suo sostituto a fargli fare conoscenza con la rosa di prima squadra.

Il prossimo impegno del Lecce sarà infatti lunedì 25 novembre in casa del Venezia, altro scontro diretto in chiave salvezza da non fallire. (leccesette.it)

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