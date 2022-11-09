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3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Terremoto: traffico ferroviario sospeso nella zona di Ancona, ripercussioni anche per la Puglia Treni: cancellazioni, limitazioni e ritardi. Scia sismica stamattina: la scossa principale con epicentro in mare Adriatico di magnitudo 5,7

9 Novembre 2022
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La foto diffusa da Stefano Pagliarini via twitter da riferimento alla stazione di Ancona.

Nella zona del capoluogo marchigiano, per consentire verifiche, è sospesa la circolazione ferroviaria (anche) della linea Adriatica, quella che per le lunghe percorrenze riguarda anche la Puglia. Possibili ripercussioni dunque per il traffico da e per la Puglia in queste ore.

Dal sito internet Trenitalia:

Aggiornamento – ore 8:45

Il traffico permane sospeso tra Rimini e Varano e Falconara Marittima e Jesi, ancora in corso l’intervento dei tecnici.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato tra Camerano e Rimini.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Rimini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8806 che ne attende l’arrivo.

Il treno FB 8851 Ravenna (6:15) – Roma Termini (10:57) è fermo dalle ore 7:26 a Fano.

Il treno FA 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Rimini e Camerano.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus fino a Camerano, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8803 che ne attende l’arrivo.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01.
I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40) oggi ha origine da Modena alle ore 11:26.
I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno InterCity 607 che ne attende l’arrivo.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

 

 

 

 

 

 

 


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