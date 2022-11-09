Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino venne abbattuto dal popolo tedesco, ma c’erano anche molti stranieri che vollero essere protagonisti di quel giorno storicodi libertà.

Tweet della Regione Puglia:



Cosa avresti fatto se delle persone care si fossero trovate dall’altro lato del Muro di Berlino?

Domenico “Mimmo” Sesta, nato a Vieste, con oltre 40 volontari progetta e scava un tunnel lungo 135 metri con cui riesce a guidare 29 persone verso Berlino Ovest.

Biografia di Domenico Sesta su Wikipedia.

