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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Muro di Berlino: il pugliese che scavò un tunnel e salvò 29 persone Oggi l'anniversario della caduta

9 Novembre 2022
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Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino venne abbattuto dal popolo tedesco, ma c’erano anche molti stranieri che vollero essere protagonisti di quel giorno storicodi libertà.

Tweet della Regione Puglia:

Cosa avresti fatto se delle persone care si fossero trovate dall’altro lato del Muro di Berlino?
Domenico “Mimmo” Sesta, nato a Vieste, con oltre 40 volontari progetta e scava un tunnel lungo 135 metri con cui riesce a guidare 29 persone verso Berlino Ovest.

Biografia di Domenico Sesta su Wikipedia.


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