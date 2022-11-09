Pubblicato da Guida Michelin:



Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Se la stella è inoltre assegnata, annualmente, ai ristoranti migliori della penisola, ecco che in alcuni casi il cambio dello chef conferma la qualità di imprenditori e nuovi talenti in cucina. E’ il caso del San Giorgio e del Nove in Liguria, dei ristoranti veneziani Oro Restaurant, Local, e Wistèria, il Castello di Fighine in Toscana (sempre sotto l’ala di Heinz Beck), Il Refettorio e Il Faro di Capo d’Orso Andrea Aprea in Campania, Gusto by Claudio Sadler in Sardegna, infine, a Torino, Carignano e Spazio 7.

In tutti questi casi i nuovi arrivati hanno mostrato esperienza, tecnica e conoscenza delle materie prime allo stesso livello dei predecessori. Bravi!

Nessun ristorante pugliese ha due né tre stelle. Di seguito l’elenco dei ristoranti con una stella:



Puglia

Trani – Quintessenza

Trani – Casa Sgarra

Savelletri – Due Camini

Putignano – Angelo Sabatelli

Peschici – Porta di Basso

Ostuni – Cielo

Manduria – Casamatta

Lecce – Primo Restaurant

Lecce – Bros’

Conversano – Pashà

Carovigno – Già Sotto l’Arco