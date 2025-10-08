Di Nino Sangerardi:

“Un racconto corale fatto di immagini, suoni, territori e visioni ha attraversato il panel “Matera: le terre immerse che raccontano il Mediterraneo”, tenutosi nella Sala Cedro del TTG Travel Experience in Rimini(7-10 ottobre 2025), la principale fiera B2B in Italia dedicata alla promozione del turismo nazionale e internazionale. L’evento, organizzato dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, è stato un momento chiave per la presentazione, a una platea di operatori turistici e media specializzati, delle linee guida del programma Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, titolo conferito dall’Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh.

Una presenza significativa per rafforzare la dimensione internazionale del progetto e costruire nuove connessioni con il sistema turistico italiano ed euromediterraneo.

“Matera si conferma una delle principali destinazioni d’Italia anche nella prossima stagione turistica– afferma il sindaco Matera Antonio Nicoletti–Alla consueta e nota ricchezza di patrimonio culturale e paesaggistico, la dinamica proposta culturale si presenta al mondo del viaggio più che mai interessante in una proiezione verso un nuovo anno da capitale culturale internazionale”.

La manifestazione si è aperta con le note di “Mediterraneo” del cantante lucano Pino Mango, accompagnate dalle immagini poetiche del video di animazione realizzato dal regista e illustratore Alessandro Rak. Un’opera che intreccia la voce intensa dell’artista lucano a una narrazione visiva sospesa tra sogno e memoria, restituendo l’anima profonda, luminosa e stratificata del Mediterraneo.

«Questo video – spiega Rita Orlando, Manager culturale della Fondazione – interpreta con grande forza simbolica lo spirito del nostro progetto: un Mediterraneo non solo geografico, ma umano, profondo, narrativo. È un omaggio alla bellezza invisibile dei territori e alla possibilità di immaginare nuove rotte culturali e turistiche a partire dalle aree interne del Sud».

I relatori hanno sottolineato il valore strategico del progetto Terre Immerse, cuore culturale di Matera 2026: un programma diffuso che attraverserà l’intero anno con festival, cerimonie, mostre, concerti e incontri internazionali, promuovendo nuove rotte culturali e turistiche nel Mediterraneo interno.

Il percorso “verso Matera 2026” continua nei prossimi mesi con alcuni appuntamenti simbolici: gli Stati Generali della Cultura (14 novembre 2025, in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore), la Giornata del Mediterraneo (28 novembre), il Presepe Vivente nei Rioni Sassi (dal 6 dicembre al 4 gennaio), una grande festa di Capodanno tra musica e luce, e una parata di maschere antropologiche a febbraio 2026.

La Cerimonia di apertura di Matera 2026 si terrà il 20 marzo , e sarà caratterizzata da grandi mostre, concerti, rassegne internazionali e iniziative diffuse nei quartieri.