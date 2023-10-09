Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:



Chiara Viscillo è finalista nazionale di Miss Italia.

La 20enne di Foggia, studentessa di Biologia, aveva vinto la fascia di Miss Sorriso Puglia nel corso della finalissima, tenutasi ad Andria lo scorso 2 settembre, del tour organizzato dall’esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi.

Al termine delle prefinali nazionali che hanno avuto luogo a Corigliano-Rossano dal 4 all’8 ottobre, Chiara ha avuto la meglio sulle altre 10 prefinaliste pugliesi che ambivano all’unico posto in palio per la finale nazionale.

Aveva già partecipato alle selezioni regionali dello scorso anno senza riuscire a raggiungere le fasi nazionali del concorso, quest’anno ha deciso di giocarsi tutto partecipando e vincendo solo nell’ultima tappa a Molfetta, un po’ per gioco e un po’ per rimettersi alla prova.

Le si sono spalancate le porte delle prefinali in cui ha avuto modo di farsi conoscere e di presentare alla commissione tecnica, composta dalla psicanalista e scrittrice Vera Slepoj, dall’esperta di moda, bellezza e comunicazione digitale Ida Galati e dallo scrittore Roberto Emanuelli, un componimento poetico tra i tanti che scrive nel tempo libero per passione.

Premiata con la fascia di Miss Puglia +, Chiara Viscillo sarà in gara, assieme a Miss Puglia l’altamurana Katrin Quaratino e ad altre 38 bellezze provenienti da tutte le regioni, alle finali nazionali di Salsomaggiore dal 7 all’11 novembre.

“Sono incredula e felice, farò del mio meglio per rappresentare la mia regione insieme a Katrin e comunque vada rimarrà una bellissima esperienza” ha dichiarato di ritorno dalla Calabria.