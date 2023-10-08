Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Annunciamo il recente lancio di un entusiasmante evento fieristico che si terrà nel cuore della della Valle D’Itria nella città di Martina Franca: La Decima edizione di “APULIASPOSI – La Fiera del Wedding in Puglia” che si svolgerà dal 12 al 15 Ottobre 2023. Questo evento imperdibile, dedicato a tutte le coppie di futuri sposi, si svolgerà per quattro giorni consecutivi e presenterà una vasta gamma di aziende espositrici specializzate nel settore dei matrimoni.

“APULIASPOSI” è stata ideata con l’intento di creare un ambiente unico in cui le coppie in procinto di sposarsi possano trovare tutto ciò che desiderano per rendere il loro giorno speciale davvero indimenticabile. Durante la fiera, le aziende espositrici avranno l’opportunità di mostrare i loro prodotti e servizi, presentando alle coppie interessate una vasta scelta di opzioni per ogni aspetto del loro matrimonio.

L’evento offrirà una molteplicità di talk e seminari specializzati, tenuti da esperti di settore che offriranno consigli preziosi per pianificare ogni dettaglio del matrimonio. I partecipanti avranno la possibilità di imparare le ultime tendenze e ricevere suggerimenti utili su stili di abbigliamento, decorazioni, scelta del luogo e molto altro ancora.

Segnaliamo in particolare che a seguire il taglio del nastro di Giovedì 12 ottobre alle ore 16:, si terrà nell’area accoglienza, il Job Day organizzato da Confcommercio Taranto nell’ambito del progetto Punti Cardinali promosso dal Comune di Martina Franca, con uno speciale TALK sul tema principale del WEDDING DESTINATION in PUGLIA. Sabato

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di questa fiera del wedding nel nostro territorio”, ha dichiarato il direttore dell’evento Enea Fanelli. ” APULIASPOSI ” rappresenta un’eccellente opportunità per le coppie di incontrare aziende espositrici di fiducia, che si occuperanno di trasformare le loro idee in realtà. Sarà un’occasione ideale per scoprire nuove tendenze, toccare con mano i prodotti e confrontarsi con esperti del settore. Vogliamo che ogni coppia che parteciperà a questa fiera di matrimonio, esca con nuove ispirazioni e idee creative per il suo grande giorno”.

L’evento ” APULIASPOSI – La Fiera del Wedding in Puglia” si svolgerà dal 12 al 15 Ottobre presso il centro fieristico “Ortolini” di Martina Franca . L’ingresso sarà gratuito per tutti coloro che si registreranno in anticipo online o all’ingresso in fiera.

Non perdete l’occasione di visitare questa fiera del wedding e scoprire tutto ciò che il mondo matrimoniale ha da offrire. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, visitate il nostro sito web ufficiale all’indirizzo www.apuliasposifiera.it