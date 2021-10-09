Di Francesco Santoro:

Via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli under 60 con particolari fragilità e per tutti gli over 60 a distanza di almeno sei mesi dalla seconda iniezione. L’indicazione è contenuta in una circolare del ministero della Salute firmata dal responsabile del dipartimento Prevenzione, Gianni Rezza. Le persone interessate, nella fascia 60-79 anni, sono circa 10 milioni. Stando ai dati forniti dalla Fondazione Gimbe, in Puglia il tasso di copertura delle terze dosi, che sinora erano riservate agli over 80, a chi soffre di patologie che indeboliscono il sistema immunitario e agli ospiti delle Rsa, è dell’1,3 per cento.

Area metropolitana di Bari

La Regione fa sapere che «hanno superato quota mille le terze dosi somministrate dai centri vaccinali della Asl di Bari. In questa fase, si sta procedendo alla vaccinazione degli anziani ospiti e del personale di Rsa e strutture residenziali sparse sul territorio». Dal 27 dicembre 2020 a ieri sono stati effettuate 1 milione e 916.115 somministrazioni. «L’89 per cento della popolazione barese over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e l’85% ha completato la schedula vaccinale. Particolarmente rilevanti i risultati della città di Bari, dove il 91 per cento dei residenti over 12 ha fatto almeno una dose e l’87 per cento ha concluso il ciclo vaccinale».

Provincia di Brindisi

Stando all’ultimo report dell’unità operativa di Epidemiologia del dipartimento di Prevenzione della Asl brindisina, dal 27 dicembre 2020 al 7 ottobre 2021, sono state somministrate 580.207 dosi.

Provincia di Foggia

In provincia di Foggia, invece, sono state somministrate 854.836 dosi di siero. «Ha ricevuto almeno una dose l’85,7% delle persone di età superiore a 12 anni- si legge in una nota della Giunta regionale-. Ha concluso il ciclo vaccinale il 72,4% degli over 12. Somministrate anche 24.896 prime dosi, 17.690 seconde dosi a persone residenti fuori provincia e 912 terze dosi a persone immunocompromesse. «I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 158.080 dosi di vaccino di cui 19.311 a domicilio».

Provincia di Lecce

Nel Leccese «sono 1.130.591 le dosi di vaccino somministrate ai cittadini residenti», di cui 574.600 prime dosi, 532.801 seconde dosi, 21.324 monodose e 1.866 dosi addizionali a pazienti fragili e over 80.