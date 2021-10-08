Di Nino Sangerardi:

Ratificato dal Ministero politiche agricole il primo elenco dei progetti strategici (settore infrastrutture irrigue) ammissibili a finanziamento con soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) .

Centoquarantanove i programmi aventi diritto che sommano il totale di 1,6 miliardi di euro.

Un decreto riconducibile alla Missione 2 Componente 4 del PNRR denominata “ investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche “ .

Piano di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema atavico delle diverse emergenze di acqua in agricoltura connesse ai cambiamenti cimatici e contribuisce al rilancio dell’economia italiana, in un’ottica di miglioramento della sostenibilità delle filiere produttive.

L’innovazione dei servizi irrigui “ è la chiave di volta per coniugare tutela ambientale e competitività nel comparto agroalimentare su di un mercato sempre più globalizzato” .

Alla definizione della lista dei progetti accettabili si è giunti attraverso un processo selettivo portato a termine grazie a una piattaforma informatica gestita dal Ministero tramite il Centro per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria che ha coinvolto gli Enti preposti,Autorità di distretto, Regioni e Province autonome .

Le idee selezionate saranno a breve scadenza sottoposte al controllo degli Uffici ministeriali per la verifica delle condizioni di finanziabilità ai termini di Legge .

Per quanto riguarda la Puglia risulta ammissibile un solo progetto : Consorzio bonifica Montana del Gargano, euro 2.101.185,80 per adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti irrigui .

Tre i progetti ammissibili per la Basilicata presentanti dal Consorzio di Bonifica Basilicata : euro 9.970.358,58 per miglioramento efficienza funzionale reti distribuzione irrigua finalizzato al risparmio idrico , euro 24.352.086,21 per adeguamento migliorativo canali irrigui consortili e ripristino tenuta capacità vettoriamento canali irrigui Agri , euro 8.338.73,04 per completamento adduttore Missanello .

Il Ministero ha approvato anche la classifica dei progetti definitivi accoglibili a sovvenzionamento , inerente il PNRR , solo se risultino risorse monetarie a disposizione .

Alla Puglia toccherebbero 3.291.959,30 euro per completamento e ammodernamento impianto distribuzione dei distretti 1 e 8 del comprensorio Nord Fortore ( Consorzio Bonifica Capitanata) , alla Basilicata euro 35.317.117,23 per misurazione e monitoraggio delle reti irrigue collettive ( Consorzio di Bonifica Basilicata ) .