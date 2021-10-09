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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Gravina in Puglia: incendio, distrutto deposito di un bar. Evacuato palazzo Nella notte

9 Ottobre 2021
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Incendio la notte scorsa nel deposito di un bar a Gravina in Puglia. Cause da dettagliare, verosimilmente accidentali. Distrutti tavoli, sedie, altri beni contenuti nel magazzino, al piano terra di un palazzo in cui il fumo ha invaso la tromba delle scale ed il pericolo di estensione del rogo è stato concreto. È stato necessario, da parte dei vigili del fuoco,  evacuare l’immobile.


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