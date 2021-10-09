Incendio la notte scorsa nel deposito di un bar a Gravina in Puglia. Cause da dettagliare, verosimilmente accidentali. Distrutti tavoli, sedie, altri beni contenuti nel magazzino, al piano terra di un palazzo in cui il fumo ha invaso la tromba delle scale ed il pericolo di estensione del rogo è stato concreto. È stato necessario, da parte dei vigili del fuoco, evacuare l’immobile.