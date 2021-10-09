Il bollettino meteorologico è di allerta gialla oggi per la Puglia. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati puntualmente moderati.”
L’aggiornamento delle 4,08 da parte del dipartimento della protezione civile indica peraltro codice arancione per alcune zone del foggiano. In particolare a San Paolo di Civitate registrati 43,4 millimetri di pioggia in quattro ore dalla mezzanotte.
(immagini: fonte protezione civile della Puglia)