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Allerta maltempo arancione per alcune zone del foggiano Puglia, meteo: codice giallo per il resto della regione

9 Ottobre 2021
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Il bollettino meteorologico è di allerta gialla oggi per la Puglia. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati puntualmente moderati.”

L’aggiornamento delle 4,08 da parte del dipartimento della protezione civile indica peraltro codice arancione per alcune zone del foggiano. In particolare a San Paolo di Civitate registrati 43,4 millimetri di pioggia in quattro ore dalla mezzanotte.

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(immagini: fonte protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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