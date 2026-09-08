Di seguito il comunicato:

Venerdì 11 settembre alle 18.30 si inaugura a Palazzo Starita (Piazza del Ferrarese, Bari) la mostra fotografica Orizzonte Terra, la Puglia ….. nei miei cammini del fotografo e grafico barese Franco Giacopino.

L’esposizione segue la mostra fotografica “Orizzonte Mare”, tenutasi sempre a Palazzo Starita dal 20 giugno al 4 luglio 2026, in cui l’autore ha raccontato mediante 35 fotografie analogiche in bianco e nero, parte della costa Pugliese. L’ esperienza nella fotografia analogica gli è stata

propedeutica a transitare nel mondo della fotografia digitale.

Orizzonte Terra, la Puglia ….. nei miei cammini, selezionate dal critico d’arte Vincenzo Velati, comprende 36 fotografie digitali a colori che raccontano cammini ed escursioni dell’artista in Puglia.

Dal 2017 ad oggi partendo dalla città di Candela , dopo aver girovagato per buona parte del Tavoliere, l’autore ha percorso il tratto della via Micaelica che, proveniente da Benevento, passa per Troia, Lucera, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, fino ad arrivare ai luoghi di devozione di San Michele, e poi Monte Sant’Angelo; di lì una breve visita a Vico del Gargano per i riti legati al culto di San Valentino, protettore degli agrumeti e degli innamorati, per finire poi a Vieste con i suoi trabucchi.

Percorrendo, in tempi diversi, strade di campagna e antichi tratturi che costeggiano il mare, Giacopino ha descritto attraverso le sue fotografie i colori dei paesaggi della Puglia: l’azzurro intenso dei cieli e del mare e il marrone caldo della terra, da Margherita di Savoia a Torre Guaceto, i muretti a secco e l’oro dei campi di grano e il verde dei prati della Murgia pugliese, con uno sguardo rispettoso al lavoro dell’uomo e alla natura.

Dalla rocca del Garagnone, nella bellissima prateria del Parco dell’Alta Murgia, oggi territorio di Poggiorsini, l’autore si è poi rivolto allo Iazzo Sant’Angelo (Santeramo), crocevia da sempre di pellegrini e culture; quindi al Parco Terra delle Gravine, con i grandi canyon e una delle più importanti aree naturalistiche europee, fino alle gravine di Laterza a quella di Castellaneta.

Matera è stata poi la sua meta finale con la via Peuceta del cammino Materano.

Un altro percorso, con i colori di un’altra stagione, ha toccato i dolmen (monumenti sepolcrali) e i menhir (monumenti dedicati al culto del Sole e della Madre Terra) nel Salento orientale, fino a raggiungere le magnifiche forme megalitiche nelle campagne tra Giurdignano, Giuggianello e Otranto. Particolarmente suggestivo il menhir di San Paolo, che sorveglia una piccola cripta con affrescata l’immagine del santo e di una tela di ragno.

Nello stesso percorso, in una campagna ricca di uliveti secolari, gli scatti ritraggono anche i “Massi della Vecchia” (pietre ciclopiche) e, nei pressi, la cripta sacra dedicata a San Giovanni Battista, entrambi luoghi mistici.

<<“Orizzonte Terra” si colloca al termine de “Il mio Regio Tratturo – Fotografie appunti di viaggio natura e colori sul percorso tra Abruzzo e Puglia”, volume narrativo-fotografico di qualche anno fa unitamente alla relativa mostra fotografica itinerante – dichiara Franco Giacopino -. E’ una sorta di estratto di viaggio in cui le impressioni e le suggestioni si coniugano nelle mie fotografie e mostrano alcuni passaggi/paesaggi della Puglia: le caratteristiche gravine, cripte, iazzi, ponti, rocche, chiese rupestri e tratturi per riscoprire così le antiche vie e la storia dei cammini dei pellegrini e dei pastori transumanti>>.

All’inaugurazione prenderanno parte inoltre il presidente e la direttrice generale della Fondazione Puglia, Antonio Castorani e Ada Pizzi, il Presidente del FAI Puglia Saverio Russo, e il critico d’arte Vincenzo Velati. L’esposizione, con la collaborazione di Fondazione Puglia (che ha concesso gratuitamente gli spazi di Palazzo Starita) e di Puglia Cultura Territorio, rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre e sarà visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17 alle 20. Prenotazione sul sito www.palazzostarita.it.

L’ingresso all’esposizione è gratuito.

Franco Giacopino

Nato a Bari nel 1951, ha iniziato il suo percorso artistico dedicandosi dapprima alla pittura e alla grafica, per approdare in seguito alla fotografia e al video. Dopo l’Accademia di Belle Arti ha approfondito tecniche e conoscenze in fotografia, a Milano con grandi maestri come Giac Casale, Claudio Gaiaschi e Tony Thorimbert, e a Zurigo presso la Sinar Photography. Nel corso degli anni, ha realizzato fotografie pubblicitarie per Vogue, Glamour, Elle ed altre riviste. Dal 2011 è impegnato sui reportage a piedi con foto e video dei “cammini”. Tra le sue mostre personali “Il colore tra realtà ed emozione”, “Un amore di frutta”, “Ai limiti”, “L’immagine di San Nicola nella fotografia”, “Paravents Photographiques”, “L’Aldiqua”, “Tra Puglia e Albania”, “Ex Foto” e “Il Mio Regio Tratturo”.