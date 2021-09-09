Di Francesco Santoro:

Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 104) che i nuovi contagi (-15,5 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva passa dal 4 al 6 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, scende all’8 per cento, un punto in meno rispetto all’ultima rilevazione. La provincia di Taranto è quella che ha registrato il minor numero di infezioni settimanali (15), mentre Barletta-Andria-Trani primeggia con 71 casi. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. In Italia «per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali – dichiara il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta – in numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri».

Vaccinazioni

Stando a Gimbe, è vaccinato il 76,6 per cento dei pugliesi over 12 (il 69 per cento con due dosi e il 7,6 per cento con una). La Puglia ha la percentuale più bassa di ultracinquantenni non vaccinati: appena il 7,1 per cento non ha ancora fatto l’iniezione, un valore di gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale, pari all’11,6 per cento. Confortante anche il dato relativo alle inoculazioni nella fascia 19-12 anni: il 29,5 non ricevuto nemmeno una dose. Meglio hanno fatto solo Sardegna e Lombardia.