Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Martedì 9 agosto appuntamento con l’economia internazionale allo Yachting Club di San Vito Taranto promosso dalla BCC San Marzano, main partner della rassegna culturale “L’Angolo della Conversazione”: Gimede Gigante, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi, presenta il suo ultimo libro “Principles of International Finance”. L’ambiente economico odierno ha raggiunto livelli di interconnessione mai immaginati prima. Le persone vivono in un mondo altamente globalizzato, dove i consumi, la produzione di beni e la fornitura di servizi sono diventati altamente integrati. Una tendenza simile si riscontra anche nei mercati finanziari, dove i portafogli sono diversificati a livello internazionale e i titoli finanziari sono ora più che mai quotati nelle borse estere. Capire come muoversi e agire efficacemente in un ambiente così complesso è un’esigenza urgente, visto il contesto vivace, globale e in rapida evoluzione che si sta vivendo. Da qui l’ispirazione per un libro che esplora le complessità finanziarie a livello internazionale, dalla gestione delle esposizioni in valuta estera, alle dinamiche inflattive internazionali sino alle considerazioni macroeconomiche ed ambientali che impattano i bilanci dei diversi operatori economici e che rendono la comprensione del sistema finanziario internazionale impegnativo ed allo stesso tempo affascinante. L’incontro è l’occasione per affrontare gli ultimi sviluppi del contesto geopolitico e macro economico globlale e gli impatti sulle economie locali. Modera il giornalista Domenico Castellaneta. Interviene il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma. Ingresso libero con prenotazione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/bigliettigimede-gigante-presenta-il-suo-libro-principles-of-international-finance-395048329187 Start ore 21.00 – Yachting Club Via Ombrine 2 San Vito Taranto – Infoline 3481532197