Ondate di calore: domani quattro città campione con il bollino rosso. Fra esse Bari che sarà bollino rosso anche mercoledì, fra le nove città campione in rosso dopodomani.
Oggi a mezzogiorno, fra le località pugliesi Loconia oltre i 41 gradi, Cassano Murge quaranta.
Di seguito in formato immagine il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|09/08/2021
|10/08/2021
|11/08/2021
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO