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Bari bollino rosso domani e mercoledì Puglia meteo, caldo: in attesa di Lucifero

9 Agosto 2021
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Ondate di calore: domani quattro città campione con il bollino rosso. Fra esse Bari che sarà bollino rosso anche mercoledì, fra le nove città campione in rosso dopodomani.

Oggi a mezzogiorno, fra le località pugliesi Loconia oltre i 41 gradi, Cassano Murge quaranta.

Di seguito in formato immagine il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello2 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello2
.BRESCIA Livello1 Livello2 Livello2
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello2
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello2 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello0 Livello1 Livello2
.FROSINONE Livello2 Livello2 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello2 Livello2 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello2
.MILANO Livello0 Livello1 Livello2
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello2
.PALERMO Livello2 Livello2 Livello3
.PERUGIA Livello2 Livello2 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello2
.RIETI Livello2 Livello3 Livello3
.ROMA Livello2 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello1 Livello2 Livello2
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello1
.VERONA Livello0 Livello1 Livello2
.VITERBO Livello1 Livello2 Livello2

 


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