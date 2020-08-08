Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Norba:

L’edizione 18 del Radionorba Vodafone Battiti Live arriva al giro di boa. Terza puntata in programma domenica 9 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e lunedì 10 agosto su Italia 1. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Sul main stage di Otranto saliranno J-Ax, Baby K, Francesco Renga, Dotan, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt e Ana Mena, Takagi&Ketra, Gaia, Fred De Palma, Raf e Danti.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Ermal Meta, che avrà l’opportunità di vedere per la prima volta la sua Bari dalla prospettiva mozzafiato della terrazza del “teatro galleggiante”, il Teatro Margherita, Elodie dalla splendida cornice del centro storico della “città bianca”, Ostuni, e Aiello dal fortino di Trani, con lo sfondo del porto e della stupenda Cattedrale.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Mola di Bari.

Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna “Puglia, Riparti dalla Meraviglia”, è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano a partire dal title sponsor Vodafone ed inoltre, Maxibon, Carta Wow, Grana Padano, Gruppo Caffo 1915, Expert, Rilastil e Massigen, Supermercati Dok e Famila, Acqua Amata. Hair Sponsor ufficiale: Matrix e Redken, make up stylist Cesvim Academy.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.