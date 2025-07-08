Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

Swami Raffaeli è Miss Corato 2025. La 20enne brindisina, addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento e studentessa in una accademia di moda, è la vincitrice della selezione provinciale di Miss Italia che si è tenuta domenica 6 luglio in Piazza Cesare Battisti a Corato. La tappa del più celebre concorso di bellezza è stata organizzata dall’esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution, desiderosa di offrire lo spettacolo alla sua città per il quarto anno consecutivo.

Attesissima madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia in carica che ha incoronato la prima classificata assieme al sindaco Corrado de Benedettiis e alla presidente di giuria Mariella Fuzio, amministratrice della S.S.D. Wellness Evolution; tra i premi anche un gioiello Miluna, storico partner rappresentato dalla gioielleria Enrico Cuomo di Andria.

Tra le 29 partecipanti provenienti da tutta la regione sono state premiate anche: Alessia Piccolomo, 18enne di Corato, diplomata al liceo scientifico, Miss Rocchetta Bellezza; Marie Lonoce, 18enne di Francavilla Fontana, neodiplomata al liceo classico, Miss Framesi. Quarta classificata Anna Panno, 18enne di Statte, studentessa di una scuola secondaria ad indirizzo moda; quinta Claudia Francesca Dipaola, 24enne di San Ferdinando di Puglia, studentessa di Sociologia dell’Innovazione; sesta Serena D’Antuono, 20enne di Cagnano Varano, studentessa di Scienze Motorie. Accedono alle finali regionali anche: Miriam Colamonaco, 18enne di Altamura; Martina Duggento, 25enne di Manduria; Francesca Vella, 24enne di Bari; Claudia Galeone, 19enne di Taranto. Nominata Miss Mascotte Federica Fusaro, 17enne di Giovinazzo.

Ad allietare la serata, introdotta da esibizioni della S.S.D. Wellness Evolution, il sax del giovane prodigio Antonio Gobbo e, con le sue esilaranti incursioni, Tiziana Schiavarelli, attrice e autrice teatrale con 50 anni di brillante carriera e apparizioni in fiction Rai e Mediaset come “Le Indagini di Lolita Lobosco”, “Imma Tataranni”, “Il Patriarca”, “Beautiful”.

A condurre Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

La bellezza delle concorrenti provenienti da tutta la regione è stata impreziosita dal salone Beauty Color Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion – Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano.