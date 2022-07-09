Di seguito il programma, da libropossibile.com:
Sabato 09 luglio 2022
Piazza Aldo Moro
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19:15
La vita è un sognoPresenta: Enzo Magistà
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20:00
Le emozioni. Una terra ancora abbastanza sconosciutaIntroduce: Rosella Santoro
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20:45
Il lavoro che c’è e il lavoro che verràInterviene: Dario VergassolaPresenta: Enzo Magistà
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21:30
Il tempo dell’incertezza e delle grandi sfide: i valori costituzionali al centro dell’agenda istituzionalePresenta: Ferruccio De Bortoli
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22:15
Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donnePresenta: Giovanna Botteri
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23:00
Domani e per sempreInterviene: Antonio Decaro
Presenta: Giorgia Messa
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23:45
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23:59
Da Mani Pulite alla guerraIntroduce: Rosella Santoro
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Piazza San Benedetto
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19:30Interviene: Magda Minervini
Intervengono Vittoria Eramo, Teresa Alboré
Presenta Francesco Damiani
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20:00
Una storia al futuro. Pirelli, 150 anni di industria, innovazione, cultura / L’innovatore rampantePresenta: Giuseppe Stigliano
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20:40Intervengono: Giuseppe Cruciani e Francesco Paolo Sisto
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21:20Interviene: Richard Osman
Presenta: Ricky Cavallero
Interpete Lara Maroccini
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22:00
La felicità negataPresenta: Giuseppe Stigliano
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22:40
L’arte dell’esperienza
Presenta: Grazia Rongo
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23:20
Io, il centrale e i pensieri lateraliPresenta: Gianni Messa
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La terrazza dei tuffi
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18:30
Usme del Paradiso
Presenta: Lilli Susca
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19:00
Vis a vis / Ancora di salvezza
Presenta: Maria Luisa Sgobba
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19:30
La ceramica è una strega
Presenta: Marco Alfano
Intervengono: Pasquale Persico, Angela Schena
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20:15
La tessitura del mondo
Presenta: Michele De Feudis
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20:45
Il suono della bellezza
Presenta: Valentina Petrucci
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21:15
Sempre Lui. Perché Mussolini non muore maiPresenta: Andrea Scanzi
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22:15
La più bella
Presenta Renato Piccoli
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22:45
A O Adriano Olivetti un italiano del Novecento
Presenta: Gianni Sebastiano
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23:15
PPP. Pasolini prima di Pasolini
Presenta: Maria Celeste Maurogiovanni
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Balconata Santa Candida
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19:00
Fringuella
Presenta Antonella De Biasi
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19:30
Luna crescente
Presenta Giovanna De Crescenzo
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20:00
L’ultima notte
Presenta: Fabio Colella
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20:30
PAROLE DI SCIENZAPresenta: Marco Circella
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21:00
Il potere degli alberiPresenta: Maurizio Dabbicco
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21:30
La cardiologia di genere
Presenta: Silvana Brigido
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22:00
Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al processo mediatico.
Presenta: Mimmo Mazza
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22:30
La Cura Filosofica
Presenta: Alessandro Bellasio
Interviene: Michele De Feudis
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23:00
I ragazzi del Tagliamento
Presenta Paolo Petrosillo
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Il Libro Possibile Caffè
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18:00
Il libro dei tesoriPresenta: Francesca Bottalico
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18:30
Mare di noi
Intervengono: Vincenzo Carriero e Rinaldo Melucci
Presenta: Vito Prigigallo
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19:00
Cant’arsiPresenta: Tiziana Ingravallo
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19:30
Mamma colorami il cuore
Presenta: Maria Luisa Sgobba
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Terrazza Campanella
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19:00
Earthphonia Sapiens
Introduce: Irene Martino