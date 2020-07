Di seguito il comunicato:

Mariangela e Domenico sono partiti con il progetto “visitalberobello” da un mese circa, iniziando dalla capitale dei Trulli proponendo visite guidate a partenza fissa: il giovedì mattina, il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica mattina e pomeriggio. Dal 1. luglio hanno aggiunto anche visite guidate dopo cena. Tutte con prenotazione obbligatoria e in sicurezza.

Grazie alla loro preparazione e professionalità non si fermano garantendo ai visitatori di Puglia la possibilità di andare oltre Alberobello ovvero nella Valle d’Itria per esempio a Martina Franca dove da qualche giorno è terminato “u fston” ovvero i festeggiamenti dei patroni San Martino e Santa Comasia, seppur in maniera ridotta.

Ma voi sapete chi è santa Comasia?

Con con Mariangela e Domenico potrete scoprire chi è questa Santa a cui il popolo martinese è affezionato, ma soprattutto ammirare i ricami sulla pietra calcarea di Martina Franca passeggiando tra i vicoli, con le strettole e le attività del centro storico e guardando in alto, quest’anno 320 farfalle svolazzano in libertà come pubblicato anche su Repubblica.

Per info e prenotazioni sui servizi guida forniti inviare mail: visitalberobello@gmail.com oppure contattare anche via whatsapp il nr 0808407257 o sseguire le pagine FB e Istagram dedicate.