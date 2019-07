Puglia: maltempo, allerta. Possibili temporali e grandinate

Nel pomeriggio sono già in corso precipitazioni in alcune zone della regione. Bomba d’acqua su San Giovanni Rotondo. Scrive il sindaco Michele Crisetti: “Ai cittadini di San Giovanni Rotondo limitate le uscite allo stretto necessario. Sono in atto gli interventi dei vigili e dei volontari. Si riscontrano criticità alla circolazione in via Foggia, corso Matteotti, viale della Gioventù, via Duse. Fare attenzione ai tombini potrebbero essere saltati. Si confida nella massima collaborazione di tutti.”

A Foggia, per il vento forte, alberi spezzati (foto: fonte Voce di Foggia).

Messaggio della polizia locale di Bari:

Sistema temporalesco multicellulare in arrivo su Bari e provincia con attività elettrica frequente, nubifragio, colpi di vento con possibilità di grandinate. Possibili allagamenti. Crollo termico e riduzione della visibilità. Possibili black out.

In formato immagine il messaggio di allerta diffuso dalla protezione civile della Puglia, con validità dalle 8 di domani 10 luglio per dodici ore: