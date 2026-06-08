Di seguito il comunicato:

Un appuntamento dedicato all’approfondimento politico e culturale si terrà domenica 14 giugno alle ore 18:30 presso il Ristorante “La Rotonda” di Martina Franca, dove sarà presentato il libro di Italo Bocchino, “Giorgia, la figlia del popolo. Perché Meloni piace agli italiani”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Tatarella e da Nazione Futura, rientra nel ciclo “Incontri d’Autore” e rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi dell’attualità politica italiana attraverso il racconto e l’analisi contenuti nel volume. Nel libro, Italo Bocchino – giornalista, scrittore e protagonista della vita politica italiana – ripercorre la parabola politica di Giorgia Meloni, analizzandone il consenso, la leadership e il rapporto con l’elettorato italiano. Ad aprire l’incontro sarà l’Avv.ssa Antonella Semeraro, coordinatrice territoriale di Nazione Futura per Martina Franca. Porteranno i saluti l’On. Avv. Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia, l’Avv. Francesco Ciro Miale, coordinatore regionale di Nazione Futura, e Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella. A moderare il dibattito sarà l’Ing. Giovanna Salvatore. L’evento è aperto al pubblico e alla cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dettagli dell’evento * Data: Domenica 14 giugno 2025 * Orario: Ore 18:30 * Luogo: Ristorante “La Rotonda”, Martina Franca * Ospite: Italo Bocchino * Libro: “Giorgia, la figlia del popolo. Perché Meloni piace agli italiani” La cittadinanza è invitata a partecipare