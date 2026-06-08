Nella sua regione Gigi D’Alessio ha fatto il pienone. Tutto esaurito nella Reggia di Caserta ieri sera per il concerto del cantautore napoletano, prima data del tour, e pubblico entusiasta ad ogni brano eseguito. Il pienone, peraltro, è ovunque e si prospetta ovunque. Anche in Puglia ad esempio: se a Bari è stato presente (con un successone) due mesi fa, sono già in vendita i biglietti per il concerto ancora in programma a Bari, palaFlorio, il 7 dicembre.

In Puglia ci saranno, domenica, Raf e Fred De Palma. Saranno a Martina Franca, piazza Maria Immacolata, per “Road to Battiti” di Radionorba.