Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Proclamate le Top 30. Sono loro le finaliste di Miss Mondo 2025.

Primo step concluso per Miss Mondo Italia 2025 tra emozioni, sorrisi e le immancabili lacrime di gioia o di delusione. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – appartenente al network alberghiero Caroli Hotel – per le 120 prefinaliste della kermesse di bellezza, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 30. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed ex Miss Mondo Italia 2021, la bellissima Claudia Motta, che ha di fatto scremato le contendenti all’ambita fascia nazionale ed alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.

Questi i nomi delle Top 30 ragazze.

Elisa Cherin – Friuli Venezia Giulia, Valentina Dell’Aquila – Puglia, Martina Avagliano – Sicilia, Erminia Marino – Calabria, Jennifer Lacoppola – Piemonte, Mariachiara Sfregola – Puglia, Grazia Ferro – Sicilia, Sofia Morlupi – Umbria, Elena Colizzi – Puglia, Sofia Viola – Campania, Yasmine Riefolo – Marche, Carmen Cubadda – Toscana, Caterina Sigismondi – Umbria, Benedetta Braca – Campania, Beatrice Crestani – Veneto, Sofia Zoccoli – Calabria, Rosamaria Mirenda – Sicilia, Valentina Festa – Emilia Romagna, Gloria Pelari – Lombardia, Giorgia De Marchi – Friuli Venezia Giulia, Luisa Caso – Toscana, Alma Hodzic – Emilia Romagna, Delia Valentini – Lazio, Erika Spinello – Lombardia, Sophia Mele – Campania, Vittoria Chiarini – Emilia Romagna, Beatrice Rossi – Veneto, Lina Memmo – Abruzzo, Tiffany Cau – Sardegna, Arianna Tuccillo – Campania che è stata proclamata Miss del web by Agricola.

Miss Mondo News . In questi primi giorni, Miss Mondo ha avuto un importante risultato massmediatico sulle sue piattaforme digitali ufficiali, registrando centinaia di migliaia di utenti unici: Un successo che è anche merito delle Miss che hanno postato le loro stories ed i loro reel, oltre cha a contenuti vari, sia sui loro profili personali sia su quelle delle location che hanno ospitato i primi appuntamenti della kermesse.

Ora per le Top 30 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 15 giugno nell’incantevole scenario naturale delle “Sirenè”, originale location della Città Bella incastonata tra lo spiaggia bianca di Gallipoli, lo Jonio turchese e le bellezze naturali del parco terrestre di “Punta Pizzo”. Di fatto gli impegni si infittiscono e saranno sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport e talent, test, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 30 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.