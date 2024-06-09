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Puglia, caldo: superati i 40 gradi Bari oggi in codice arancione

9 Giugno 2024
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A mezzogiorno 40,4 gradi a Loconia. Frazione di Canosa di Puglia. Ha toccato quota 40 gradi Grumo Appula. Si sono registrati 38,2 gradi a Cerignola e perfino la più temperata Valle d’Itria oggi ha toccato quote rilevanti come i 33,2 gradi di Martina Franca. Molte località della Puglia oltre i ben oltre i 30 gradi, stando alle rilevazioni della protezione civile (da cui è tratta l’immagine di home page).

Per il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore riguardante le città campione oggi Bari è in codice arancione.

 


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