Si gioca al “Ventura” con inizio alle 16. Il Bisceglie ospita la Costa d’Amalfi per l’andata della finale playoff del campionato di calcio di Eccellenza. Fra una settimana il ritorno in Campania. La vincente sarà promossa in serie D.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione