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2 Maggio 2026
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Bisceglie-Costa d’Amalfi Calcio, playoff Eccellenza: finale

9 Giugno 2024
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Si gioca al “Ventura” con inizio alle 16. Il Bisceglie ospita la Costa d’Amalfi per l’andata della finale playoff del campionato di calcio di Eccellenza. Fra una settimana il ritorno in Campania. La vincente sarà promossa in serie D.

 

 

 

 


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