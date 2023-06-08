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La signora di Torino cerca congiunti di Taranto Rosaria Tortora, figlia di Giovanni

9 Giugno 2023
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Ci scrive una signora inviandoci a corredo una foto:

Mi chiamo Rosaria Tortora e abito in Piemonte da decenni.
Mio padre, mancato quando ero molto piccola, era di Taranto, si chiamava Giovanni e so che aveva sei fratelli. Mi piacerebbe capire se ci sono ancora dei parenti con cui entrare in contatto. Ho trovato qui a Torino mia cugina di secondo grado che porta il cognome Fagherazzi,
forse questo dettaglio può aiutare. Grazie in anticipo.

Se qualcuno ritenga di avere informazioni utili può contattare anche noi attraverso l’email redazione@noinotizie.it oppure con un messaggio o una telefonata al 3388523333


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