Ci scrive una signora inviandoci a corredo una foto:



Mi chiamo Rosaria Tortora e abito in Piemonte da decenni.

Mio padre, mancato quando ero molto piccola, era di Taranto, si chiamava Giovanni e so che aveva sei fratelli. Mi piacerebbe capire se ci sono ancora dei parenti con cui entrare in contatto. Ho trovato qui a Torino mia cugina di secondo grado che porta il cognome Fagherazzi,

forse questo dettaglio può aiutare. Grazie in anticipo.

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