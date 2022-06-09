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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione per il foggiano. Vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

9 Giugno 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalla mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione, per l’intera regione.


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