Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalla mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione, per l’intera regione.