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Policlinico di Bari: compleanno in terapia intensiva per il 29enne ammalato di corona virus da due mesi Turisti vaccinati a Taranto

9 Giugno 2021
policlinico bari

Di Francesco Santoro:

Sei turisti di Torino hanno ricevuto le dosi di vaccino anti-Covid nell’hub di Taranto. Si trovavano a Manduria e sarebbero dovuti tornare nel capoluogo piemontese dov’era in programma l’inoculazione della seconda dose, ma la Regione Puglia e l’Asl hanno dato loro la possibilità di anticipare l’iniezione e di farla nel luogo di villeggiatura.
Intanto al Policlinico di Bari c’è chi combatte ancora contro il Covid. Si tratta di un giovane che ha festeggiato il compleanno in terapia intensiva circondato dall’affetto di medici, infermieri e operatori. Il 29enne si è ammalato gravemente e si trova in ospedale da più di due mesi. A darne notizia è la struttura sanitaria barese con un video pubblicato su Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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