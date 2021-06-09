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4 Maggio 2026
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In vendita terreni per oltre sedicimila ettari, buona parte in Puglia e nel resto del sud Ismea-Banca delle terre agricole per gli under 41

9 Giugno 2021
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Terreni per oltre sedicimila ettari di superficie complessiva sono in vendita per iniziativa Ismea-Banca popolare delle terre agricole. Valore complessivo di 255 milioni di euro, programma destinato a chi ha meno di 41 anni e vuole fare impresa agricola (con pagamenti dilazionati). Manifestazioni di interesse entro il 7 settembre. Metà di questo patrimonio è fra Basilicata, Puglia e Sicilia con lotti fino a cinquanta euro.


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