Il murales con l’immagine di San Nicola è stato realizzato nel 2019 dell’artista modenese Mauro Roselli, sulla facciata laterale di una palazzina di case popolari del quartiere San Paolo di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale.

Il progetto è una iniziativa della galleria Misia Arte e Cellule Creative, con la collaborazione del Comune di Bari e l’ Arca Puglia Centrale.

Per il 2020 l’Associazione Cellule Creative per omaggiare il santo patrono della Città di Bari, ha ideato l’iniziativa #Lucisulsanto, reso possibile dalla disponibilità della DMB Italia che, grazie anche al sostegno dei residenti, ha potuto illuminare l’immagine sacra con una strumentazione hi-tech che proietta colori e intensità di luce differenti.

“L’iniziativa – dichiara Giuseppe Zichella Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale – è un messaggio di speranza e di fede. La luce illumina non solo l’immagine di San Nicola, ma è anche fonte di speranza in questo particolare momento buio per il nostro territorio e per la sua popolazione”.

