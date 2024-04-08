Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Presente in numerosissime tipologie di locali, dal Bar dello Sport al ristorante stellato passando dalla pizzeria gourmet sino alle gastronomie d’asporto, la birra accompagna la vita quotidiana di numerosi consumatori. Spesso però la birra artigianale crea sensazioni di spaesamento e confusione. Diventa allora fondamentale la guida di ristoratori e personale di sala che con competenza possono accompagnare il cliente nella scelta giusta in modo da esaltare le preparazioni proposte ed il proprio menù.

La birra, grazie ai suoi ingredienti che le donano un’ampia gamma di aromi e sapori, si dimostra essere l’accompagnamento perfetto per ogni tipo di preparazione.

Padroneggiare i principi dell’abbinamento birra-cibo apre a nuove e sorprendenti esperienze di gusto. La birra artigianale si dimostra una risorsa di indiscusso valore per la ristorazione, che sempre più si approccia alla bevanda di cereali con maggiore curiosità ed attenzione.

Da queste considerazioni nasce la MASTERCLASS: Birra tra i fornelli. Un’occasione di formazione destinata agli operatori della ristorazione ma anche ai semplici curiosi che vogliono saperne di più.

Una masterclass, organizzata dal Birrificio Artigianale Baff Beer in collaborazione con Sulle vie della Birra e con La città del Gusto di Lecce.

Due gli appuntamenti previsti: il 15 e il 29 aprile. Gli incontri sono strutturati con una parte teorica e una parte pratica nella quale sperimentare direttamente piatti, preparazioni e abbinamenti nelle cucine della Gambero Rosso Academy, ospitata nella suggestiva cornice del Convitto Palmieri di Lecce.

Gli obiettivi sono molteplici: capire il funzionamento dei sensi e il loro ruolo nella definizione del gusto del cibo e della birra; capire come aromi e sapori interagiscono tra loro attraverso laboratori pratici di cucina e di degustazione; apprendere le linee guida per un corretto abbinamento tra birra e cibo.

“L’idea della Masterclass nasce dalla voglia di fare cultura della birra artigianale, dalla voglia di sottolineare la versatilità di questa bevanda. Scopo ultimo del corso è quello di dialogare con operatori della ristorazione e semplici appassionati affinché diventino sempre più consapevoli delle potenzialità della birra artigianale.” afferma Massimiliano Fioretti, mastro birraio del Birrificio Baff Beer.

Durante la presentazione ufficiale della Masterclass, svoltasi il 18 marzo scorso, Fiorella Perrone, responsabile Gambero Rosso Academy di Lecce, si è detta contenta per questa collaborazione che apre l’orizzonte a nuovi ed interessanti sviluppi.

Conduttori della masterclass saranno: Massimiliano Fioretti, mastro birraio di Baff Beer, esperto di materie prime e produzione; Andrea De Luca, beer specialist ed esperto di spillatura e servizio; Aristodemo Pellegrino, degustatore, referente Unionbirrai Beer Tasters per Puglia e Basilicata, ideatore del progetto culturale Sulle vie della Birra, collaboratore della Guida alle Birre d’Italia Slowfood.

Alla gestione della pratica e dei laboratori di cucina ci saranno il giovane, ironico e talentuoso chef Daniele Freshh insieme alla pastry chef e food influencer Clara Dolci Tutta la Vita.

Dove: Città del Gusto- Gambero Rosso Academy, Convitto Palmieri, via B. Cairoli, Lecce

Quando: 15,29 aprile, dalle 15.30 alle 19

Costi: € 70

Per info, dettagli e prenotazioni: 3200726200