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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Sassuolo-Bari, Az Picerno-Audace Cerignola, Foggia-Sorrento, la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

9 Marzo 2025
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Di Tony Maselli:

Si giocano oggi alcune partite per il campionato di calcio di serie B. Fra queste, con inizio alle 15, Sassuolo-Bari. I pugliesi vanno a Reggio Emilia in visita alla squadra capolista.

Serie C girone C: fra le gare in programma oggi Az Picerno-Audace Cerignola e Foggia-Sorrento, entrambe con inizio alle 15.

Serie D girone H, la giornata odierna (ore 14,30): Angri-Casarano, Città di Fasano-Brindisi, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria, Manfredonia-Costa d’Amalfi, Matera-Palmese, Nardò-Ischia, Nocerina-Real Acerrana, Ugento-Gravina in Puglia, Virtus Francavilla Fontana-Martina.

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