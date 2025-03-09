Di Tony Maselli:
Si giocano oggi alcune partite per il campionato di calcio di serie B. Fra queste, con inizio alle 15, Sassuolo-Bari. I pugliesi vanno a Reggio Emilia in visita alla squadra capolista.
Serie C girone C: fra le gare in programma oggi Az Picerno-Audace Cerignola e Foggia-Sorrento, entrambe con inizio alle 15.
Serie D girone H, la giornata odierna (ore 14,30): Angri-Casarano, Città di Fasano-Brindisi, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria, Manfredonia-Costa d’Amalfi, Matera-Palmese, Nardò-Ischia, Nocerina-Real Acerrana, Ugento-Gravina in Puglia, Virtus Francavilla Fontana-Martina.