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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Sassuolo-Bari 1-1, bene le pugliesi in serie C girone C, Casarano a valanga in trasferta Calcio: risultati

9 Marzo 2025
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Primo tempo ineccepibile del Bari in casa della capolista. Concretizzato con il vantaggio dei pugliesi. Il Sassuolo ha pareggiato nella ripresa. Mantiene saldamente la testa della graduatoria nel campionato di calcio di serie B. Il Bari è ai margini della zona playoff.

Serie C girone C: fra i risultati odierni Az Picierno-Audace Cerignola 0-0, Foggia-Sorrento 2-1.

Serie D girone H: Angri-Casarano 0-4, Città di Fasano-Brindisi 2-0, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 2-1, Manfredonia-Costa d’Amalfi 1-0, Matera-Palmese 0-0, Nardò-Ischia 0-0, Nocerina-Real Acerrana 3-0, Ugento-Gravina in Puglia 1-0, Virtus Francavilla Fontana-Martina 1-1. 


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