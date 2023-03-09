Di seguito un comunicato dall’Orchestra della Magna Grecia:

Dopo il successo registrato con “Incanto all’opera”, il concerto con protagonisti il tenore Joseph Calleja e il soprano Giuliana Gianfaldoni, la rassegna Eventi musicali 2022/2023 giovedì 9 marzo alle 21.00 ospita, a grande richiesta, Lady Blackbird. Sul palcoscenico del teatro Orfeo di Taranto, la stella soul jazz sarà accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.

La Stagione Eventi musicali 2022-2023, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è una rassegna a cura dell’ICO Magna Grecia, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.

«Avevamo promesso al nostro pubblico eventi straordinari in occasione del Trentennale dell’Orchestra – dice Romano – così ci siamo attivati perché una Stagione di eventi presentasse ancora qualcosa di veramente speciale: Lady Blackbird è uno dei nomi più affermati della scena jazz e soul internazionale; in molti ci avevano chiesto un suo ritorno: non è stato semplice organizzarlo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta».

Artista straordinaria, Lady Blackbird, non a caso è considerata la regina del soul jazz. Età indefinita, immagine suggestiva (grande chioma ossigenata), nata Marley Munroe in una piccola città del New Mexico, prima di diventare Lady Blackbird ha compiuto un lungo viaggio nella musica.

«Non ho mai preso una lezione di canto», dice di se stessa Lady Blackbird, «in casa ascoltavo molto gospel, fra le stelle del soul, Gladys Knight, Chaka Kahn e Sam Cooke: ho imparato da loro e da lì ho capito quel che volevo fare».

Curiosa l’origine del suo nome d’arte. Mentre l’artista era in studio durante la registrazione del brano “Blackbird” di Nina Simone, qualcuno chiamò lei – si diceva Marley Munroe all’anagrafe – proprio l’affettuoso nomignolo “Lady Blackbird”.

Del resto, se la canzone di Nina Simone poneva l’accento sulle difficoltà delle donne nell’America degli Anni 60, la rivisitazione di “Lady Blackbird” è diventata un inno del movimento Black Lives Matter, dopo l’omicidio di George Floyd. Voce da contralto pieno di sfumature, Lady Blackbird assicura interpretazioni straordinarie e coinvolgenti, in particolar modo con l’ausilio degli arrangiamenti del Maestro Roberto Molinelli, che torna alla direzione dell’Orchestra della Magna Grecia.

Eventi musicali 2022/2023, teatro Orfeo di Taranto, giovedì 9 marzo alle 21.00: “Lady Blackbird”, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Biglietti su TicketSms. Poltronissima: 45euro+prevendita; Platea e Prima galleria 35euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 20euro+prevendita. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it