Dati diffusi dal capo della protezione civile. In Lombardia 5469 casi (+1280 in un giorno)

Angelo Borrelli, capo della protezione civile, ha comunicato i dati odierni. Sono 7985 i positivi al test corona virus in Italia con un incremento di 1598 casi rispetto a ieri. Il numero dei morti è arrivato a 463 con un incremento di 96 decessi rispetto a ieri, sono 724 le persone guarite (+102 in un giorno). Totale nazionale dei casi, ad oggi, dunque di 9172 casi.

La stragrande maggioranza dei casi e dell’incremento riguarda la Lombardia, ancora.

In Lombardia è stato l’assessore regionale al Welfare a diffondere i dati: 5469 contagiati, con un incremento di 1280 in un giorno. In quella regione 334 morti e 440 ricoverati in terapia intensiva. Dati positivi dal lodigiano, che rappresenta l’inizio dell’epidemia in Italia: in quella provincia la situazione va stabilizzandosi.